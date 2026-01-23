अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी शुरू होने के बाद सर्च ऑपरेशन की गति कम हो गई है, लेकिन सुरक्षा बल तैनात हैं। एक अधिकारी ने कहा कि घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आई है और भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान दोनों छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जमा होने के बाद आतंकवादी नीचे आने की कोशिश भी कर सकते हैं और उनके लिए भी बचना मुश्किल होगा। इन हालात में, ऐसी संभावना है कि आतंकवादी नीचे आने के बाद इलाके से निकलने के रास्ते ढूंढ सकते हैं।