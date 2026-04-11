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पाकिस्तान में US-ईरान वार्ता, आर्टेमिस II की वापसी, 11 अप्रैल की बड़ी खबरें

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trump shehbaz and mojtaba
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:26 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:34 IST)
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Top News 11 April : पाकिस्तान में आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होगी। बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है। इधर दोनों देशों में हार्मुज और लेबनान को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। आर्टेमिस II की प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग हो गई। IPL 2026 में आरसीबी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 11 अप्रैल की बड़ी खबरें :
 

पाकिस्तान में आज शांति वार्ता

पाकिस्तान में आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होगी। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में 70 सदस्यीय ईरानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार को अमेरिका और इजरायल के साथ विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करने इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ ही घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचेगा।
 

बातचीत से पहले ट्रंप की चेतावनी

बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में बातचीत विफल रहती है तो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को हथियारों से लैस किया जा रहा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरानियों को शायद यह एहसास नहीं है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया से थोड़े समय के लिए जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई और दांव नहीं है। आज वे सिर्फ इसलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर सकें! ALSO READ: अमेरिकी युद्धपोतों को हथियारों से लैस किया जा रहा, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं, बातचीत से पहले ट्रंप की चेतावनी
 

शत्रुता छोड़े US तो होर्मुज से गुजरने देंगे जहाज

ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह का कहना है कि अमेरिकी जहाज भी होर्मुज से गुजर सकते हैं, बशर्ते अमेरिका शत्रुता छोड़ दे। खातिबजादेह के अनुसार, होर्मुज खुला है, लेकिन तकनीकी कारणों से जहाजों के लिए ईरानी सेनाओं के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
 

आर्टेमिस II की सुरक्षित लैंडिंग

आर्टेमिस II मिशन के तहत 10 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद चार अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। ओरियन कैप्सूल ने प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग की। मिशन के दौरान चांद के पीछे दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखने और नई तस्वीरें जुटाने जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुईं। ALSO READ: आर्टेमिस II मिशन सफल : 10 दिन बाद सुरक्षित लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री, प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग

 

IPL 2026 में आरसीबी की पहली हार

ध्रुव जुरेल (नाबाद 81) और वैभव सूर्यवंशी (78) की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को छह विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल 2026 में आरसीबी की पहली हार है। आरसीबी ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 18 ओवर में चार विकेट पर जीत हासिल की। ALSO READ: वैभव और जुरेल के तूफानी अर्धशतक, राजस्थान ने बैंगलूरू को 6 विकेट से हराया
edited by : Nrapendra gupta 

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:26 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:34 IST)

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