पाकिस्तान में US-ईरान वार्ता, आर्टेमिस II की वापसी, 11 अप्रैल की बड़ी खबरें

Top News 11 April : पाकिस्तान में आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होगी। बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है। इधर दोनों देशों में हार्मुज और लेबनान को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। आर्टेमिस II की प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग हो गई। IPL 2026 में आरसीबी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 11 अप्रैल की बड़ी खबरें :

पाकिस्तान में आज शांति वार्ता पाकिस्तान में आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होगी। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में 70 सदस्यीय ईरानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार को अमेरिका और इजरायल के साथ विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करने इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ ही घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचेगा।

शत्रुता छोड़े US तो होर्मुज से गुजरने देंगे जहाज ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह का कहना है कि अमेरिकी जहाज भी होर्मुज से गुजर सकते हैं, बशर्ते अमेरिका शत्रुता छोड़ दे। खातिबजादेह के अनुसार, होर्मुज खुला है, लेकिन तकनीकी कारणों से जहाजों के लिए ईरानी सेनाओं के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है।

IPL 2026 में आरसीबी की पहली हार ALSO READ: वैभव और जुरेल के तूफानी अर्धशतक, राजस्थान ने बैंगलूरू को 6 विकेट से हराया ध्रुव जुरेल (नाबाद 81) और वैभव सूर्यवंशी (78) की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को छह विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल 2026 में आरसीबी की पहली हार है। आरसीबी ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 18 ओवर में चार विकेट पर जीत हासिल की।

edited by : Nrapendra gupta