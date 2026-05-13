Top News : सोना चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा, प्रतीक यादव का निधन

Top News 13 May : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से सोना चांदी नहीं खरीदने की अपील के बाद केंद्र सरकार ने इस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन। आज हो सकता है केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर रवाना हुए। 13 मई की बड़ी खबरें :

सोना चांदी का आयात शुल्क बढ़ा सरकार ने सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इससे देश में आज से सोना चांदी खरीदना और महंगा हो गया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना और विदेशों से धातुओं की खरीद पर अंकुश लगाना है।

केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन? केरल में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस अब अपने अंतिम दौर में है। केरल का अगला मुख्‍यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज आ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज बेंगलूरू से दिल्ली लौट रहे हैं। उनकी सोनिया गांधी से चर्चा के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक मुहर लगेगी।

डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। रवानगी से पहले व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान युद्ध पर लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन उन्हें ईरान के मुद्दे पर चीन की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है।

गुजरात IPL अंक तालिका के शीर्ष पर ALSO READ: 82 रनों से हैदराबाद को रौंदकर गुजरात पहुंची अंक तालिका के शीर्ष पर गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 14.5 ओवर में 86 रन पर सिमट गई। लगातार 5वीं जीत के साथ आईपीएल अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

edited by : Nrapendra Gupta