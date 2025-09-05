ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारत में घुसे 14 पाकिस्तानी आतंकी, 34 वाहनों में 34 मानव बम, मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली धमकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें 14 Pakistani terrorists entered India

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (12:59 IST)
महाराष्‍ट्र में पुलिस को धमकी भरा संदेश मिला है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। दरअसल, यह धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली है। धमकी में मुंबई में अलग-अलग वाहनों में मानव बम लगाए जाने का दावा किया गया है।

मैसेज में यह भी लिखा था कि 14 पाकिस्तानी आतंकी देश में घुस आए हैं। धमकी भरा संदेश मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। गणेशोत्सव और अनंत चतुर्दशी को देखते हुए मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। धमकी के बाद पुलिस सतर्क हो गई है और जांच शुरू कर दी है।

34 वाहनों में 34 मानव बम : मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकियां मिलीं। धमकी में दावा किया गया कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 मानव बम लगाए गए हैं। इसके विस्फोट से पूरी मुंबई दहल जाएगी। 'लश्कर-ए-जिहादी' होने का दावा करने वाले इस संगठन ने दावा किया कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई पुलिस सतर्क है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शिक्षक दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने किया 16 शिक्षकों का सम्मान, जानिए क्या कहा?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels