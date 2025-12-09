rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वंदे मातरम पर बहस के दौरान यह क्या कह गए पीएम मोदी, गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mamata Banerjee

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (15:43 IST)
Mamata Banerjee news in hindi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहकर उनका अपमान किया है। ALSO READ: वंदे मातरम के 150 वर्ष पर लोकसभा में चर्चा, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, क्यों याद आया आपातकाल?
 
कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जब देश को आजादी मिली तब प्रधानमंत्री मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को इतने साधारण तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने (पीएम मोदी) उन्हें वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वह हकदार हैं। आपको इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। 
 
सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने 'दा' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री से 'बंकिम बाबू' कहने का आग्रह किया। ALSO READ: Vande Matram : खरगे बोले, जब जेल जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता तब आपके लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे
 
इस पर पीएम मोदी कहा कि मैं बंकिम 'बाबू' कहूंगा। धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। इसके बाद हल्के अंदाज में पीएम ने पूछा कि क्या वह अब सोगात रॉय को 'दादा' कह सकते हैं।
 
पीएम मोदी की बात सुन ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर यह पार्टी बंगाल में सत्ता में आती है तो वह राज्य की संस्कृति, भाषा और विरासत को नष्ट कर देगी। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होते ही राज्य में विधानसभा चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि कोई इसे अदालत में चुनौती न दे सके।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा मध्यप्रदेश में: भक्ति, धरोहर और इतिहास का संगम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels