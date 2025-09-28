Dharma Sangrah

J&K : कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर

जम्‍मू , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (16:01 IST)
Encounter with security forces in Kupwara : सुरक्षाबलों ने रविवार सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर की हैदर चौकी पर घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक अन्‍य से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच, यह खबर लिखे जाने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को चुनौती दी। गोलीबारी के दौरान हैदर चौकी के पास दो आतंकवादी मारे गए।
ALSO READ: जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा
मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक अन्‍य से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच, यह खबर लिखे जाने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

