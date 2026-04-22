Top News : ईरान-अमेरिका सीजफायर, पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर क्या बोले पीएम मोदी?

Top News 22 April : अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की अवधि बढ़ने से दुनिया ने राहत की सांस ली है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने यहां नाकेबंदी जारी रखने और ईरान ने इसे बंद रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने युद्धविराम को आगे बढ़ाने संबंधी ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। आईपीएल के एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। 22 अप्रैल की बड़ी खबरें :

नाकेबंदी जारी तो दुश्मनी भी जारी ईरान ने सीजफायर को छलावा बताते हुए साफ कर दिया कि नाकेबंदी जारी रही तो दुश्मनी भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जारी रहने तक हार्मुज भी नहीं खुलेगा। ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी- अगर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा।

शहबाज को शांति समझौते की उम्मीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए युद्धविराम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि राजनयिक प्रयासों को पूरा होने का मौका मिल सके। पाकिस्तान संघर्ष के समाधान के लिए अपनी ईमानदार कोशिशें जारी रखेगा।

मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन करना जारी रखेंगे और संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए इस्लामाबाद में निर्धारित वार्ता के दूसरे दौर में एक व्यापक 'शांति समझौते' पर पहुंचने में सफल होंगे।

हैदराबाद की दिल्ली पर शानदार जीत अभिषेक शर्मा की शानदार शतकीय पारी के बाद ईशान मलिंगा की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 242 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी।

edited by : Nrapendra Gupta