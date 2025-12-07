Hanuman Chalisa

गोवा में भयानक हादसा, नाइट क्लब में लगी आग, 25 की मौत, 50 घायल

रविवार, 7 दिसंबर 2025 (08:00 IST)
North Goa News : गोवा में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात भयानक हादसा हो गया।  आरपोरा गांव स्थित एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने के बाद क्लब में भीषण आग लग गई। बर्च बाय रोमियो लेन  नामक नाइट क्लब में आधी रात के बाद आग लगी। राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में यह नाइट क्लब स्थित है। इस भयानक दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ पर्यटक शामिल हैं। 50 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात ही मौके पर पहुंचे। 
उन्होंने इसे अत्यंत दुखद घटना बताते हुए कहा कि पूरी जांच कराई जाएगी और अगर कहीं भी सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि मरने वालों में तीन से चार पर्यटक शामिल हैं, जो छुट्टियां मनाने गोवा आए थे। सावंत ने कहा कि हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन की अनदेखी की। सावंत ने कहा कि तटीय राज्य में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसे समय में हुई है जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम घटना की गहन जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया खबरों के मुताबिक रात 12.04 बजे, पुलिस को आग लगने की सूचना मिली और पुलिस, दमकल और एंबुलेंस को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। आग अब नियंत्रण में है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिला है कि नाइट क्लब ने आग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि हम क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी के बावजूद इसे चालू करने की अनुमति दी।

सभी क्लबों का होगा सुरक्षा ऑडिट
भाजपा के स्थानीय विधायक माइकल लोबो के मुताबिक परिसर से सभी 23 शव बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें बम्बोलिम में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है।  लोबो ने संवाददाताओं को बताया कि अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और रात भर बचाव कार्य में लगी रहीं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी क्लब का अग्नि सुरक्षा ऑडिट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। विधायक ने कहा कि कलंगुटे पंचायत सोमवार को सभी नाइट क्लब को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा अनुमतियां दिखाने करने के लिए कहेगी। उन्होंने कहा कि जिन क्लब के पास आवश्यक अनुमतियां नहीं हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

