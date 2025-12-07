गोवा में भयानक हादसा, नाइट क्लब में लगी आग, 25 की मौत, 50 घायल

The Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi ji, spoke to me regarding the tragic fire incident at Arpora, and I apprised him of the current situation on the ground. The Government of Goa is extending all assistance to the affected families, during this difficult time. https://t.co/Oa7MlKplzS — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 7, 2025

VIDEO | At least 23 people died in a fire at a nightclub in North Goa’s Arpora, caused by a suspected cylinder blast. Chief Minister Pramod Sawant, after visiting the spot, says, "Primary information indicates that the nightclub had not followed fire safety norms. Three women and… pic.twitter.com/wArzavHZGA

North Goa News : गोवा में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात भयानक हादसा हो गया। आरपोरा गांव स्थित एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने के बाद क्लब में भीषण आग लग गई। बर्च बाय रोमियो लेन नामक नाइट क्लब में आधी रात के बाद आग लगी। राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में यह नाइट क्लब स्थित है। इस भयानक दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ पर्यटक शामिल हैं। 50 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात ही मौके पर पहुंचे।उन्होंने इसे अत्यंत दुखद घटना बताते हुए कहा कि पूरी जांच कराई जाएगी और अगर कहीं भी सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि मरने वालों में तीन से चार पर्यटक शामिल हैं, जो छुट्टियां मनाने गोवा आए थे। सावंत ने कहा कि हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन की अनदेखी की। सावंत ने कहा कि तटीय राज्य में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसे समय में हुई है जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम घटना की गहन जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।