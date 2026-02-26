Dharma Sangrah

आज की 5 बड़ी खबरें: इजराइल में मोदी-नेतन्याहू मुलाकात, NCERT माफी, ईरान पर US एक्शन और T20 में भारत की अग्निपरीक्षा

PM Modi with Netanyahu on Israel Visit
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (07:50 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (08:06 IST)
26 February Updates : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दोनों नेता में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। किताब पर मचे बवाल पर NCERT ने मांगी माफी। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसते हुए करीब 30 लोगों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए। टी20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का अहम मुकाबला। 26 फरवरी की बड़ी खबरें, जिन पर आज सभी की नजरे हैं।

पीएम मोदी के इजराइल दौरे का दूसरा दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज इजराइली प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें ड्रोन खरीद और कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बनने की संभावना है। पहले दिन पीएम मोदी ने इजराइली संसद को संबोधित किया था। उन्हें इजराइल का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया है।

नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया एशिया का शेर

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइली संसद में पीएम मोदी को एशिया बताया का शेर। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इजरायल फादर लैंड, इंडिया मदरलैंड बताया और कहा कि हमें इस पर गर्व है। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी इजराइली संसद नेसेट। ALSO READ: Prime Minister Narendra Modi : इजराइल की संसद में PM मोदी का संबोधन, 2000 साल पुराने रिश्तों का किया जिक्र

NCERT ने मांगी माफी

एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब में न्यायपालिका और भ्रष्टाचार वाले हिस्से पर विवाद के बाद संस्था ने माफी मांगी और किताब की बिक्री पर रोक लगा दी। संगठन ने साफ किया कि उनका किसी भी संवैधानिक संस्था के अधिकारों पर सवाल उठाने या उन्हें कमतर करने का कोई इरादा नहीं था। ALSO READ: NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

ट्रंप सरकार के ईरान पर नए प्रतिबंध

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन ने ईरान के करीब 30 व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये संस्थाएं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन निर्माण और गुप्त रूप से तेल बेचने की गतिविधियों में शामिल हैं।
 
इन प्रतिबंधों को संभावित परमाणु वार्ता से पहले दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का जिम्बाब्वे से मुकाबला

टी20 विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबले होगा। टीम इंडिया को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर 3 बजे खेला जाएगा अहम मुकाबला। क्रिकेट फैंस की निगाहें आज इन दोनों मैचों पर टिकी हैं। ALSO READ: नेट रन रेट को शून्य तक ले जाने के लिए भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ यह करना होगा
edited by : Nrapendra Gupta

