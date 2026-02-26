आज की 5 बड़ी खबरें: इजराइल में मोदी-नेतन्याहू मुलाकात, NCERT माफी, ईरान पर US एक्शन और T20 में भारत की अग्निपरीक्षा

26 February Updates : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दोनों नेता में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। किताब पर मचे बवाल पर NCERT ने मांगी माफी। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसते हुए करीब 30 लोगों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए। टी20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का अहम मुकाबला। 26 फरवरी की बड़ी खबरें, जिन पर आज सभी की नजरे हैं।