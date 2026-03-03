3 March Top News : नेतान्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?

Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (08:21 IST)
Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (09:37 IST)
3 March Top News : ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान। क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में चंद्रग्रहण की वजह से आज होली नहीं खेली जा रही है। 3 मार्च की बड़ी खबरें।
ईरान का अमेरिकी दूतावास पर हमला
ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास को खाली करा लिया गया है। इस हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी करते हुए तुरंत खाड़ी देश छोड़ने को कहा है। इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई समेत 500 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं। युद्ध में 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ALSO READ: ईरान का बड़ा हमला: सऊदी अरब में US Embassy निशाने पर, अमेरिकियों को खाड़ी देश छोड़ने की एडवाइजरी
ईरान का खात्मा जरूरी था : नेतन्याहू
ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान
क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण
सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान अक्सर भूकंप, आगजनी और विस्फोट की घटनाएं देखी गई है। वर्तमान में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और फिर 03 मार्च चंद्र ग्रहण के बीच में दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। इसी बीच मंगल ने कुंभ में गोचर करके राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाया है जो कि 02 अप्रैल तक रहेगा। इसी बीच 19 मार्च को रौद्र नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा जो देश और दुनिया में तबाही को तेज कर देगा।
ग्रहण के इतिहास और युद्ध को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि क्या पाकिस्तान के द्वारा किसी उकसावे की कार्रवाई की जाएगी जिसके चलते भारत अपना 'ऑपरेशन सिंदू 02' लॉन्च कर देगा। यदि ऐसा होगा तो क्या भारत भी एक महायुद्ध का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि वर्तमान में इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है जो तीसरे युद्ध की आहट पैदा कर रहा है। ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर
चंद्र ग्रहण के दौरान दिखेगा ब्लड मून
edited by : Nrapendra Gupta