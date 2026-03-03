3 March Top News : नेतान्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?

3 March Top News : ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान। क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में चंद्रग्रहण की वजह से आज होली नहीं खेली जा रही है। 3 मार्च की बड़ी खबरें।

ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास को खाली करा लिया गया है। इस हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी करते हुए तुरंत खाड़ी देश छोड़ने को कहा है। इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई समेत 500 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं। युद्ध में 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ईरान काबू में नहीं आता। वह एक माह में नई न्यूक्लियर साइट बना सकता था।

ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भारत को लेकर डर सता रहा है। जरदारी ने कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और उस जिम्मेदारी का वजन समझता है। वह भारत के साथ बातचीत को तैयार है।

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण

सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान अक्सर भूकंप, आगजनी और विस्फोट की घटनाएं देखी गई है। वर्तमान में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और फिर 03 मार्च चंद्र ग्रहण के बीच में दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। इसी बीच मंगल ने कुंभ में गोचर करके राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाया है जो कि 02 अप्रैल तक रहेगा। इसी बीच 19 मार्च को रौद्र नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा जो देश और दुनिया में तबाही को तेज कर देगा।



