3 March Top News : नेतान्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?

Iran US War Alert
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (08:21 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (09:37 IST)
3 March Top News : ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान। क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में चंद्रग्रहण की वजह से आज होली नहीं खेली जा रही है। 3 मार्च की बड़ी खबरें।

ईरान का अमेरिकी दूतावास पर हमला

ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास को खाली करा लिया गया है। इस हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी करते हुए तुरंत खाड़ी देश छोड़ने को कहा है। इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई समेत 500 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं। युद्ध में 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ALSO READ: ईरान का बड़ा हमला: सऊदी अरब में US Embassy निशाने पर, अमेरिकियों को खाड़ी देश छोड़ने की एडवाइजरी

ईरान का खात्मा जरूरी था : नेतन्याहू

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ईरान काबू में नहीं आता। वह एक माह में नई न्यूक्लियर साइट बना सकता था। ALSO READ: Benjamin Netanyahu बोले- Donald Trump के साथ मिलकर दुनिया को 'तेहरान के तानाशाह' से बचा रहा है Israel

ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान

ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भारत को लेकर डर सता रहा है। जरदारी ने कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और उस जिम्मेदारी का वजन समझता है। वह भारत के साथ बातचीत को तैयार है। ALSO READ: जंग की तैयारी में हिन्दुस्तान, ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान, क्या बोले राष्ट्रपति जरदारी
 

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण

सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान अक्सर भूकंप, आगजनी और विस्फोट की घटनाएं देखी गई है। वर्तमान में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और फिर 03 मार्च चंद्र ग्रहण के बीच में दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। इसी बीच मंगल ने कुंभ में गोचर करके राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाया है जो कि 02 अप्रैल तक रहेगा। इसी बीच 19 मार्च को रौद्र नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा जो देश और दुनिया में तबाही को तेज कर देगा।

ग्रहण के इतिहास और युद्ध को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि क्या पाकिस्तान के द्वारा किसी उकसावे की कार्रवाई की जाएगी जिसके चलते भारत अपना 'ऑपरेशन सिंदू 02' लॉन्च कर देगा। यदि ऐसा होगा तो क्या भारत भी एक महायुद्ध का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि वर्तमान में इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है जो तीसरे युद्ध की आहट पैदा कर रहा है। ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

चंद्र ग्रहण के दौरान दिखेगा ब्लड मून

3 मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण धुलेंडी पर लगने जा रहा है। यह खगोलीय घटना भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी, इसलिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बढ़ गया है। इस ग्रहण के दौरान ब्लड मून नजर आएगा और इसे ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। ALSO READ: Lunar Eclipse 2026: चंद्र ग्रहण भारत में कहां और कब नजर आएगा, सूतक काल सहित संपूर्ण लिस्ट
edited by : Nrapendra Gupta 

