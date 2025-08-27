छुट्टियों के बावजूद खुला स्कूल, अचानक आया पानी, पंजाब में बाढ़ में 400 बच्चे फंसे

1. 85 villages in Sialkot district cut off

2. Flood Situation in Pakpattan

3. Flood waters inside Dera Sahib Kartarpur

3. Extreme Flood Alert in Punjab, Pakistan pic.twitter.com/rqpmzJriOx — . (@DDRNewDelhi) August 27, 2025

पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के स्कूलों में 30 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा हलका दीनानगर के अंतर्गत आने वाले सरहदी गांव दबूड़ी स्थित नवोदय विद्यालय स्कूल खुला था, जिसमें अचानक पानी आने से करीब 400 छात्र और स्टाफ सदस्य फंस गए है।स्कूल प्रबंधकों ने जिला प्रशासन के आदेश पर सभी छात्रों को होस्टल की प्रथम मंजिल पर चले जाने का आदेश दिया है। इस संबंध में स्कूल प्रिंसिपल नरेश कुमार से टेलीफोन पर बात की तो उन्होने बताया कि परिसर में करीब 400 विद्यार्थी हैं और मैं भी स्टाफ सदस्यों के साथ स्कूल में मौजूद हूं। उन्होंने बताया कि स्कूल के ग्राऊंड फलोर में पानी भर जाने के कारण सभी छात्रों व स्टाफ को होस्टल बिल्डिंग की प्रथम मंजिल पर ले जाया गया है और जहां विद्यार्थी व स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित हैं।