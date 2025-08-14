Biodata Maker

operation sindoor के जांबाजों का होगा सम्मान, 9 Indian Air Force officers को मिलेगा वीर चक्र

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (17:47 IST)
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की खास भूमिका थी। अब भारत सरकार इन वीर जांबाजों को सम्मानित करेगी। मुताबिक सरकार भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजेगी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने इसका ऐलान किया।

वीर चक्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य अवॉर्ड है। इसे धरती, जल और आकाश में दुश्मन के खिलाफ असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में दर्जनों आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय एयरफोर्स के इन अधिकारियों ने आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले मुरीदके और बहावलपुर जैसे आतंकी हेडक्वार्टर को भी मिट्टी में मिला दिया था।
केंद्र सरकार इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे लड़ाकू पायलटों सहित नौ जवानों को वीर चक्र से सम्मानित करने जा रही है। वायुसेना ने पिछले दिनों इस बात का खुलासा भी किया है कि भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई में कम से कम 6 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। पाक की कायराना हरकतों का जवाब देने के अलावा भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से बेबस हुआ पाकिस्तान दुनियाभर में गिड़गिड़ा रहा था। Edited by : Sudhir Sharma

