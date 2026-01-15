दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, विमान के इंजन से टकराया कंटेनर

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद जब विमान घने कोहरे में रनवे पर टैक्सी कर रहा था। इस दौरान एक ग्राउंड कंटेनर विमान के दाहिने इंजन के पास आ गया और टकरा गया। इससे विमान का दाहिना इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है। एहतियात के तौर पर विमान को ग्राउंड कर दिया गया है ताकि जरूरी निरीक्षण और मरम्मत की जा सके और यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जा रही है।