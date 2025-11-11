Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामने

Delhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहीन का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और गजवत-उल-हिंद से है और उसे आतंकवादी नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी।
कार से AK-47 राइफल बरामद : ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहीन जैश की महिला विंग की इंडिया हैड है। इस विंग को जमात-उल-मोमिनात कहा जाता है। उस पर भारत में महिलाओं को आतंकी समूह में शामिल करने और उनकी भर्ती करने की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने उसकी कार से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश का हिस्सा थी, जिसमें अन्य डॉक्टर और पेशेवर भी शामिल हैं। शाहीन का मुजम्मिल से भी संपर्क था, जिसे डॉ. आदिल रठार के बाद पकड़ा गया।
सादिया अजहर है महिला विंग की सरगना : उल्लेखनीय है हाल ही में एक खबर सुर्खियों में आई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफत अल-मुमिनात' शुरू की है। इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए जमा कराए जा रहे हैं। आतंकवादी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर इसकी प्रमुख है। जानकारी के मुताबिक सादिया का पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था।
विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक कोर्स के तहत प्रतिभागियों को जिहाद, धर्म और संगठनात्मक कर्तव्यों से संबंधित विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि संगठन अपनी महिला ब्रिगेड को सशक्त कर सके और संभावित रूप से उन्हें सक्रिय भूमिकाओं के लिए तैयार कर सके। मसूद अजहर के रिश्तेदार और उसके कमांडरों के रिश्तेदार भी इस काम में लगे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala