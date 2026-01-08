Ambernath Maharashtra Politics : महाराष्‍ट्र के अंबरनाथ में अब एक नया सियासी खेला हुआ है। यहां एकनाथ शिंदे को अंबरनाथ की सत्ता से दूर करने के लिए भाजपा-कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, लेकिन 12 निर्वाचित कांग्रेस पार्षदों के निलंबन के बाद अब अंबरनाथ की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, भाजपा ने अंबरनाथ में बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने कांग्रेस के सभी 12 पार्षदों को पार्टी में शामिल कर लिया। जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि शिंदे सत्ता से दूर तो रहेंगे ही, अंबरनाथ भी कांग्रेस मुक्त ही रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण का कहना है कि कांग्रेस पार्षदों ने जनता से विकास का वादा किया था। ऐसे में उन्होंने भाजपा के साथ आने का निर्णय लिया।



