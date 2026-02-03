Latest News Today Live Updates in Hindi: अमेरिका से ट्रेड डील और टैरिफ हटने की खबर से भारत में खुशी का माहौल है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। शेयर बाजार में आज सुबह भारी उछाल देखा गया। पिछले कई दिनों से लगातार गिर रही सोना चांदी भी बढ़ी। पल पल की जानकारी...
11:03 AM, 3rd Feb
अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित।
10:29 AM, 3rd Feb
-एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन समेत दिग्गज उपस्थित थे।
-कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
आज सुबह वायदा कारोबार में सोने चांदी में भी बढ़त दिखाई दी। सुबह 9.45 बजे चांदी 16740 रुपए बढ़कर 2,52,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4709 रुपए बढ़कर 1,48,700 रुपए प्रति किलो हो गया।
10:27 AM, 3rd Feb
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि रूस से तेल लेने पर लगी 25 प्रतिशत पेनल्टी भी हटा दी गई है। इस तरह भारत पर अब 50 की जगह मात्र 18 फीसदी टैरिफ ही लगेगा।