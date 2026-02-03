rashifal-2026

अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (11:06 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi: अमेरिका से ट्रेड डील और टैरिफ हटने की खबर से भारत में खुशी का माहौल है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। शेयर बाजार में आज सुबह भारी उछाल देखा गया। पिछले कई दिनों से लगातार गिर रही सोना चांदी भी बढ़ी। पल पल की जानकारी...


11:03 AM, 3rd Feb
अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित। 

10:29 AM, 3rd Feb
-एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन समेत दिग्गज उपस्थित थे।
-कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

10:27 AM, 3rd Feb
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ ही टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने के ऐलान से भारतीय शेयर बाजार में बहार आ गई। शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 2500 से ज्यादा अंक उछल गया तो निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया। ALSO READ: टैरिफ कटौती और ट्रेड डील से शेयर बाजार में बहार, 2500 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 700 अंक बढ़ा
 
आज सुबह वायदा कारोबार में सोने चांदी में भी बढ़त दिखाई दी। सुबह 9.45 बजे चांदी 16740 रुपए बढ़कर 2,52,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4709 रुपए बढ़कर 1,48,700 रुपए प्रति किलो हो गया।

10:27 AM, 3rd Feb
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि रूस से तेल लेने पर लगी 25 प्रतिशत पेनल्टी भी हटा दी गई है। इस तरह भारत पर अब 50 की जगह मात्र 18 फीसदी टैरिफ ही लगेगा।

