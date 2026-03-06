देशभर में बम की झूठी धमकी देने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार : देशभर में बम धमाकों की झूठी धमकियाँ देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम यूनिट ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके से 28 वर्षीय सौरव बिस्वास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल भेजे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरव बिस्वास पिछले पांच दिनों से लगातार सक्रिय था। उसने स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों, न्यायिक परिसरों (कोर्ट) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाकर 50 से अधिक धमकी भरे ईमेल भेजे थे। 27 फरवरी को भेजे गए एक ईमेल में उसने दो दिनों के भीतर बड़ा धमाका करने की चेतावनी दी थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं।