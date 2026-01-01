Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नववर्ष 2026 के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

Advertiesment
हमें फॉलो करें news year rush

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (09:25 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : नववर्ष 2026 के पहले दिन देश भर के मंदिरों में दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पल पल की जानकारी...
 

09:25 AM, 1st Jan
नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को तेल कं‍पनियों ने 19 किलो वाले कमर्शिअल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा कर दिया। हालांकि 14.2 किलो में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने एटीएफ के दाम घटाकर विमानन कंपनियों को नए साल का तोहफा दिया है। ALSO READ: नए साल में 111 रुपए महंगा हुआ कमर्शिअल गैस सिलेंडर, घटे ATF के दाम

नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में कमी आई है। इस वजह से देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी मामूली बदलाव दर्ज किया गया। ALSO READ: 2026 के पहले दिन सस्ता हुआ क्रूड ऑइल, जानिए क्या है पेट्रोल के दाम?

08:03 AM, 1st Jan
-नए साल के अवसर पर अयोध्या, महाकालेश्वर, जगन्नाथ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में उमड़ी भीड़।
-वर्ष 2026 के पहले दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया।
-भारतीय महिला क्रिकेटरों ने नए साल 2026 के अवसर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया और पूजा की।
-कुल्लू, शिमला, गुलमर्ग पचमढ़ी, उदयपुर, जोधपुर समेत देश भर के पर्यटनस्थलों पर पर्यटकों की भीड़।

08:01 AM, 1st Jan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कामना की कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए। सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा 'आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और सफलताएं लेकर आए।


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नए साल में 111 रुपए महंगा हुआ कमर्शिअल गैस सिलेंडर, घटे ATF के दाम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels