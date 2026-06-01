शभेंदु सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, 35 मंत्री लेंगे शपथ

BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (08:49 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (09:14 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : तेल कंपनियों ने सोमवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर महंगाई के मोर्चे पर एक और बड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। पल पल की जानकारी...


09:09 AM, 1st Jun
आईपीएल फाइनल में हार के बाद स्टेडियम से होटल जा रही गुजरात टाइटंस की टीम को ले जा रही बस में आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित बस से नीचे उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी।
 
 

08:53 AM, 1st Jun
-पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण, 35 मंत्री सुबह 11 बजे लेंगे मंत्री पद की शपथ। ALSO READ: पश्चिम बंगाल में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्‍तार, शुभेंदु सरकार के 35 मंत्री लेंगे शपथ, नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्‍मेदारी
-अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ आज बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन।

08:45 AM, 1st Jun
42 रुपए महंगी हुई कमर्शियल गैस सिलेंडर, 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ALSO READ: 1 जून से कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए तक महंगा, जानें क्या है 19kg और 5kg LPG के नए दाम

About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

Top News : महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर; RCB ने फिर जीता IPL खिताब, शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार आज

