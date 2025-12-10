rashifal-2026

चुनाव सुधार पर दूसरे दिन भी संसद में बहस, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (07:38 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव सुधार पर आज भी लोकसभा में बहस जारी रहेगी। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद बहस को आगे बढ़ाएंगे। बहस के अंत में गृहमंत्री अमित शाह का भाषण होगा। पल पल की जानकारी... 


07:43 AM, 10th Dec
-गोवा नाइट क्लब कांड में बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी किया गया। गोवा में उनके दोनों क्लबों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया भी जारी। हादसे में 5 पर्यटकों समेत 25 की मौत हुई थी। ALSO READ: रोमियो लेन रेस्टोरेंट के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस
-पाकिस्तान की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों का प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें अपने भाई से नहीं मिलने दिया गया।

07:43 AM, 10th Dec
-शीतकालीन सत्र के 8वें दिन चुनाव सुधार पर लोकसभा में बहस जारी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 
-कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने की 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। इस दौदौरान वे प्रवासी भारतीयों के साथ ही जर्मनी के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा भी मौजूद रहेंगे।

मेहुल चोकसी की अपील बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

