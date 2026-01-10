rashifal-2026

ईरान में हिंसक प्रदर्शन जारी, गोली लगने से 200 प्रदर्शनकारियों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (08:12 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। पल पल की जानकारी...


08:41 AM, 10th Jan
-हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बस खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हादसे पर दुख जताय।
-PM मोदी आज से तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर है। वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
-विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ आज से कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है।

08:22 AM, 10th Jan
-ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन जारी। टाइम मैगजीन के अनुसार, अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत हुई है।
-ईरान के हालात पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में समेत कई देशों ने चिंता जताई। 
-ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, अमेरिका ने ईरान को गलत आंका। वह पहले भी फेल हुआ इस बार भी होगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के इशारे पर ईरान में प्रदर्शन हो रहा है।

08:22 AM, 10th Jan
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि हम तय करेंगे कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि हम तेल के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ALSO READ: ट्रंप ने बताया, वेनेजुएला का कितना तेल बेचेगा अमेरिका, किन लोगों को होगा फायदा

ट्रंप ने बताया, वेनेजुएला का कितना तेल बेचेगा अमेरिका, किन लोगों को होगा फायदा

