Latest News Today Live Updates in Hindi : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। पल पल की जानकारी...