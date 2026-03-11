12:13 PM, 11th Mar

AAP National Convenor @ArvindKejriwal Addressing an Important Press conference on the severe LPG shortage affecting people across the country

दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। लोगों को शादियां स्थगित करनी पड़ रही है।