Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (12:07 IST)Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:05 IST)
01:04 PM, 11th Mar
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर बाद लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे अमित शाह।
12:13 PM, 11th Mar
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। लोगों को शादियां स्थगित करनी पड़ रही है।