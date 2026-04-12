Latest News Today Live Updates in Hindi : पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटों तक चली वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई। ईरान ने साफ कर दिया कि हार्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। पल पल की जानकारी...
08:55 AM, 12th Apr
अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि दोनों पक्षों में बातचीत कराने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि सीजफायर की सीमा बढ़ें। दोनों पक्षों से बातचीत की कोशिश जारी रहेगी।
08:30 AM, 12th Apr
ईरान ने कहा कि अमेरिका की कोई भी शर्ते नहीं मानेंगे। अब अमेरिका से बातचीत की कोई योजना नहीं। अमेरिका बातचीत से हटने का बहाना ढूंढ रहा है। ईरान ने साफ कहा कि हार्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
07:51 AM, 12th Apr
-अमेरिका ईरान वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने शर्ते नहीं मानी। डील ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरा।