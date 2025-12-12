Festival Posters

बंगाल में नहीं बढ़ी SIR की तारीख, संसद में हंगामें के आसार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (07:40 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ाई। बंगाल में एसआईआर की मियाद नहीं बढ़ाए जाने पर बवाल। टीएमसी सांसद आज संसद में कर सकते हैं हंगामा। पल पल की जानकारी... 


07:42 AM, 12th Dec
-बंगाल में एसआईआर की मियाद नहीं बढ़ाए जाने पर आज संसद में हंगामें के आसार। ALSO READ: UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
-आंध्र प्रदेश के ASR जिले में चिंतूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

07:42 AM, 12th Dec
-पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना।
-आज पीएम मोदी यूपी के सांसदों से मिलेंगे। 

07:42 AM, 12th Dec
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।

IAS संतोष वर्मा के खिलाफ CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन

