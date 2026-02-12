Biodata Maker

बांग्लादेश में वोटिंग शुरू, PM के 3 दावेदार, वोटिंग से पहले हिंदू युवक की हत्या, आज भारत बंद भी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (09:13 IST)
बांग्लादेश में वोटिंग शुरू: बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। अवामी लीग चुनाव से बाहर है। करीब नौ लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अंतरिम सरकार के मुखिय मोहम्मद यूनुस सुबह 10 बजे अपना वोट करेंगे। अन्य पार्टियों के लीडरों ने मतदान कर दिया है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा सख्त है। बांग्लादेश की 300 संसदीय सीटों के लिए 12.7 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। हालांकि शेरपुर-3 संसदीय सीट पर एक उम्मीदवार की मौत हो जाने से मतदान स्थगित कर दिया गया है। अब केवल 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। यह मतदान शाम 4.30 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी।


11:10 AM, 12th Feb
मोहम्मद यूनुस ने डाला वोट : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में सुबह करीब 10.20 पर मतदान किया। गुलशन मॉडल हाई स्कूल पर मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, यह बेहद खुशी का दिन है। यूनुस ने इसे 'नए बांग्लादेश' का जन्मदिन बताया। उन्होंने मतदाताओं से संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह दोनों में भाग लेने का अनुरोध किया। 

11:09 AM, 12th Feb
जमात-ए-इस्लाम पर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जमात-ए-इस्लाम पर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। तारिक रहमान बीएनपी के मुखिया हैं। वहीं, जमात-ए-इस्लाम और एनसीपी समेत 11 राजनीतिक दलों का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिसकी कमान शफीकुर रहमान संभाल रहे हैं।

11:05 AM, 12th Feb
77 साल बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा PMO : करीब 77 साल बाद पीएमओ साउथ ब्लॉक से हटकर अब नई इमारत सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहा है। अब तक पीएमओ साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा है। अब यह सेवा तीर्थ में होगा। अब तक यहां आजादी के बाद सारे प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। कई फैसले यहां से लिए गए। अब यह जगह बदल जाएगी। हाल ही के सालों की बात करें तो बता दें कि साउथ ब्लॉक से नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयरस्ट्राइक और ब्लैक मनी SIT जैसे कई बड़े फैसले लिए गए थे। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक छोड़कर नई इमारत सेवा तीर्थ में स्थानांतरित हो रहा है। साउथ ब्लॉक से सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे अहम सैन्य ऑपरेशनों की निगरानी और मंजूरी दी गई थी। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) अपने ऐतिहासिक ठिकाने साउथ ब्लॉक को छोड़कर शुक्रवार को नई इमारत ‘सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होने जा रहा है। 1947 से आज तक यहीं से देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया और ऐसे अनगिनत फैसले लिए जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदल दी। साउथ ब्लॉक में पीएमओ के साथ विदेश और रक्षा मंत्रालयों के दफ्तर भी मौजूद रहे। यानी भारत की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा के बड़े फैसलों का यही केंद्र रहा।

10:36 AM, 12th Feb
कानपुर लेंबोर्गिनी केस का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार : कानपुर के लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौजूद सबूतों और जांच के आधार पर की गई है। आरोपी शिवम मिश्रा को छह बंगलिया रोड के पास से गिरफ्तार किया है। कानपुर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट लेकर जा रही है, शिवम मिश्रा करीब 90 घंटे से फरार था। आरोपी शिवम हादसे के बाद से कानपुर में ही था।

09:18 AM, 12th Feb
वोटिंग से एक दिन पहले हिंदू युवक की हत्या : बांग्लादेश के आम चुनावों में वोटिंग से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को एक और हिंदू युवक की लाश मिली है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मौलवीबाजार के कमालगंज उपजिला में एक चाय बागान से 28 वर्षीय हिंदू व्यक्ति का शव बरामद किया है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। कमालगंज पुलिस थाना के प्रभारी अब्दुल अवल ने कहा कि मृतक की पहचान रतन साहूकार के रूप में की गई है। रतन चम्पारा चाय बागान में काम करता था और वह इस्लामपुर यूनियन में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने 11 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे बागान में रतन साहूकार के शव को देखा और उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शव पर चोट के निशान थे और वह खून से लथपथ हालत में मिला था।

