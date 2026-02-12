11:05 AM, 12th Feb

77 साल बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा PMO : करीब 77 साल बाद पीएमओ साउथ ब्लॉक से हटकर अब नई इमारत सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहा है। अब तक पीएमओ साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा है। अब यह सेवा तीर्थ में होगा। अब तक यहां आजादी के बाद सारे प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। कई फैसले यहां से लिए गए। अब यह जगह बदल जाएगी। हाल ही के सालों की बात करें तो बता दें कि साउथ ब्लॉक से नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयरस्ट्राइक और ब्लैक मनी SIT जैसे कई बड़े फैसले लिए गए थे। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक छोड़कर नई इमारत सेवा तीर्थ में स्थानांतरित हो रहा है। साउथ ब्लॉक से सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे अहम सैन्य ऑपरेशनों की निगरानी और मंजूरी दी गई थी। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) अपने ऐतिहासिक ठिकाने साउथ ब्लॉक को छोड़कर शुक्रवार को नई इमारत ‘सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होने जा रहा है। 1947 से आज तक यहीं से देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया और ऐसे अनगिनत फैसले लिए जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदल दी। साउथ ब्लॉक में पीएमओ के साथ विदेश और रक्षा मंत्रालयों के दफ्तर भी मौजूद रहे। यानी भारत की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा के बड़े फैसलों का यही केंद्र रहा।