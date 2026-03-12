Biodata Maker

भारत को अमेरिका का झटका, ट्रेड पर शुरू की जांच, लगेगा टैरिफ, 16 देशों की लिस्ट में इंडिया भी

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (08:41 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (08:45 IST)
16 देशों की जांच में भारत का नाम भी : अमेरिका एक बार फिर से भारत को झटका देने के लिए तैयार है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका से व्यापार करने वाले 16 प्रमुख पार्टनर देशों के खिलाफ जांच बैठा दी है। इसमें इस बात की जांच की जाएगी कि क्या यह देश अमेरिका के साथ “अनुचित व्यापार व्यवहार” (अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) करते हैं। जिन देशों के खिलाफ जांच बैठाई गई है, उनमें भारत, चीन और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कुल 16 देशों के नाम इस जांच में शामिल किए गए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि टैरिफ का दबाव फिर से बनाया जा सके, क्योंकि पिछले महीने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को गैर-कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था।


