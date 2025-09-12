LIVE : सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ

08:43 AM, 12th Sep

पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक गलती हो सकती है। बहरहाल, मैं इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हूं। उम्मीद है कि यह सब खत्म हो जाएगा।