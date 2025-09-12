LIVE : सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ

Latest News Today Live Updates in Hindi : सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। पल पल की जानकारी...
08:43 AM, 12th Sep
पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक गलती हो सकती है। बहरहाल, मैं इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हूं। उम्मीद है कि यह सब खत्म हो जाएगा।
07:35 AM, 12th Sep
सिक्किम में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत, 2 महिलाएं घायल, 3 लापता। राहत और बचाव कार्य जारी।
07:32 AM, 12th Sep
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया था।
07:31 AM, 12th Sep
-नेपाल में तख्तापलट के बाद कर्फ्यू जारी। नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर राष्ट्रपति भवन में सुबह 9 बजे से बैठक।
-मीडिया खबरों के अनुसार, सुशीला कार्की आज नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं।