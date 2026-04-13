ईरान युद्ध को लेकर आलोचना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोप लियो पर तीखा पलटवार किया है। ट्रंप ने पोप को अपराध और विदेश नीति के मामलों में कमजोर बताते हुए उन पर अमेरिका की आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने ईरान, वेनेजुएला और कोविड काल के चर्च प्रतिबंधों का भी जिक्र किया।