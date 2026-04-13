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आशा भोसले को अंतिम विदाई आज, शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार

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asha bhosle
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:41 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:50 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : दिग्गज गायिका आशा भोसले ने रविवार को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। पल पल की जानकारी...


08:49 AM, 13th Apr
हिन्दी पार्श्व गायन में अलग मुकाम हासिल करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। उनका पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांदे स्थित घर पर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में होगा। ALSO READ: लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसले

08:26 AM, 13th Apr
ईरान युद्ध को लेकर आलोचना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोप लियो पर तीखा पलटवार किया है। ट्रंप ने पोप को अपराध और विदेश नीति के मामलों में कमजोर बताते हुए उन पर अमेरिका की आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने ईरान, वेनेजुएला और कोविड काल के चर्च प्रतिबंधों का भी जिक्र किया।ALSO READ: ईरान युद्ध पर आलोचना के बाद ट्रंप का पोप लियो पर तीखा हमला, बताया ‘बेहद कमजोर’

08:01 AM, 13th Apr
-ईरान का दावा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण, बगैर टोल दिए कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकेगा।
-अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने कहा है कि 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर नाकाबंदी लागू की जाएगी। 
-ब्रिटेन का अमेरिका को बड़ा झटका, हार्मुज पर नाकेबंदी में नहीं देगा साथ।
 

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:41 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:50 IST)

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