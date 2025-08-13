Festival Posters

राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (12:27 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत बुधवार को पत्नी सोनल के साथ अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पल पल की जानकारी...

-बिहार SIR पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट SIR को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है।
-स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर लाल किले पर फुल-ड्रेस रिहर्सल चल रही है।

-अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को प्रतिष्ठित यूएनजीए मंच से विश्व के नेताओं को संबोधित करेंगे।
-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। 

राजस्थान के दौसा में सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत, 8 घायल। सभी मृतक खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। संघीय जांच एजेंसी एक अवैध सट्टेबाजी ऐप (1एक्सबेट) से जुड़ी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत बुधवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कहा कि यह पहल एक जन आंदोलन बन गई है जो देशभक्ति की भावना को मजबूत करती है।

