LIVE : बांग्लादेश में रहमान राज, अग्निवीर आयु सीमा में छूट, 30 लाख किसानों को नहीं मिलेगी PM Kisan किस्त

, शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (08:45 IST)
बांग्लादेश में चुनाव के बाद जनता का जनादेश आ गया है। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 13वें आम चुनावों में बंपर जीत हासिल की है। अब तक के रुझानों में सरकार बनाती दिख रही है। पार्टी को दो-तिहाई का बहुमत मिल सकता है। यह चुनाव बेहद खास है क्योंकि शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन के गिरने के बाद बांग्लादेश का यह पहला आम चुनाव है। बांग्लादेश में 2024 के हिंसक आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटना पड़ा था। सबकी नजरें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के बीच के चुनावी जंग पर थी। लेकिन यह चुनाव पूरी तरह से एकतरफा दिखा, BNP के सामने जमात और उसके साथ 11 पार्टियों का गठबंधन कहीं नजर नहीं आया। खालिदा जिया के बेटे और BNP के नए चीफ तारिक रहमान का पीएम बनना अब साफ हो गया है।

11:28 AM, 13th Feb
आज साउथ ब्लॉक में पीएम की आखिरी बैठक : आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की आखिरी बैठक में इंफ्रा से जुड़े कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आज की बैठक में चुनावी राज्य असम को बड़ी सौगात दे सकती है मोदी सरकार। पीएम मोदी कल असम दौरे पर रहेंगे उससे पहले ही कैबिनेट असम को कई बड़े फैसले को मंजूरी दे सकता है। बताया जा रहा है कि 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मिल सकती है। इनमें सबसे प्रमुख परियोजना चुनावी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे प्रस्तावित लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की सड़क और रेल सुरंग है। इस परियोजना को क्षेत्रीय संपर्क और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सुरंग ब्रह्मपुत्र के नीचे बनाई जाएगी। यह असम के गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगी।

11:24 AM, 13th Feb
11:19 AM, 13th Feb
7 महिला उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत : बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय चुनाव में 7 महिला उम्मीदवार संसद के लिए चुनी गई हैं।  बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 6 महिला प्रत्याशियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने वाली BNP की महिला उम्मीदवारो में मानिकगंज-3 से अफरोज़ा खान रीता, झालोकाठी-2 से इसरत सुल्ताना एलेन भुट्टो, सिलहट-2 से तहसीना रुशदीर लूना, फरीदपुर-2 से शामा ओबैद, फरीदपुर-3 से नायब यूसुफ कमाल, नाटोर-1 से फरज़ाना शारमिन पुतुल शामिल हैं। इसके अलावा, ब्राह्मणबाड़िया-2 से बैरिस्टर रूमिन फरहाना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनी गई हैं। उन्हें पहले बीएनपी से निष्कासित किया जा चुका था।

10:39 AM, 13th Feb
Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन 'ब्लैक फ्राइडे' साबित हुआ। गुरुवार को आईटी शेयरों में भारी गिरावट का असर कुछ ऐसा रहा कि आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बेचमार्क इंडेक्स गोता लगाते दिखे। सुबह करीब 9:45 बजे सेंसेक्स 844.58 पॉइंट्स या 1.01 परसेंट गिरकर 82830.34 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 260.80 पॉइंट्स या 1.01 परसेंट लुढ़ककर 25,546.40 पर आ गया। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के चलते शुक्रवार को इंडियन इक्विटी बेंचमार्क में गिरावट जारी रही क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लगातार बिकवाली का निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर असर पड़ा है। ब्रॉडर मार्केट में भी दबाव का माहौल रहा। इस दौरान निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1 परसेंट और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.3 परसेंट गिरा। सेक्टर के हिसाब से बात करें, तो निफ्टी IT इंडेक्स में 5 परसेंट की बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान Infosys को हुआ है। इसके शेयरों में 5.6 परसेंट की गिरावट आई है। TCS, HCL टेक, LTIMindtree, कोफोर्ज और विप्रो भी बड़े लूजर्स वाले स्टॉक्स में शामिल रहे, जिससे ओवरऑल मार्केट की कमजोर और बढ़ गई।

10:30 AM, 13th Feb
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी तारीक रहमान को बधाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश चुनाव पर पहला बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बंपर जीत के लिए इसके चेयरमैन तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा:"मैं श्री तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में रखे गए गहन विश्वास को दर्शाती है। 

10:28 AM, 13th Feb
Army Agniveer Vacancy 2026: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो भी लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, वो आवेदन कर दें। 13 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो कि 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टेक्निकल से लेकर क्लर्क पदों को भरा जाना है। इस बार अग्निवीर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा (Army Agniveer Age Limit) में एक साल की छूट भी दी गई है। यानी अब अब साढ़े 17 से 22 वर्ष तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। 

10:02 AM, 13th Feb
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार देशभर के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खाते में आने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 6 फरवरी 2026 तक 30,18,361 किसानों के खाते आधार से जुड़े नहीं पाए गए। इसका सबसे ज्यादा असर बड़े कृषि राज्यों पर पड़ सकता है। 

