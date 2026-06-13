Live: कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस

08:12 AM, 13th Jun

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे के दौरान फाइटर जेट राफेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है। वे फ्रांस में G-7 समिट में शामिल होंगे। G-7 शिखर समिट में हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात।