Latest News Today Live Updates in Hindi : मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति थे। लखनऊ के KGMU अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पल-पल की जानकारी।



-मोदी सरकार ने सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी किया। पहले दोनों धातुओं पर 6 फीसदी आयात शुल्क लगता था।

-प्रधानमंत्री मोदी ने एसपीजी गाड़ियों का काफिला कम किया।



-प्रतीक यादव को सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुआ निधन।

-यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।



मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 13, 2026



-लखनऊ के KGMU अस्पताल में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम। -सपा नेता और प्रतीक के भाई अखिलेश यादव भी KGMU अस्पताल पहुंचे।

-सपा ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की।



अखिलेश यादव ने कहा, प्रतीक जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, दुख है कि आज अखिलेश हमारे बीच में नहीं है। जो परिवार के लोग कहेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे।