Publish Date: Wed, 13 May 2026 (09:30 IST)
Updated Date: Wed, 13 May 2026 (09:52 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति थे। लखनऊ के KGMU अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पल-पल की जानकारी।
-मोदी सरकार ने सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी किया। पहले दोनों धातुओं पर 6 फीसदी आयात शुल्क लगता था।
-प्रधानमंत्री मोदी ने एसपीजी गाड़ियों का काफिला कम किया।
-प्रतीक यादव को सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुआ निधन।
-यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी।
-लखनऊ के KGMU अस्पताल में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम।
-सपा नेता और प्रतीक के भाई अखिलेश यादव भी KGMU अस्पताल पहुंचे।
-सपा ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
अखिलेश यादव ने कहा, प्रतीक जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, दुख है कि आज अखिलेश हमारे बीच में नहीं है। जो परिवार के लोग कहेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे।