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वीडी सतीशन केरल के नए मुख्‍यमंत्री होंगे

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vd satheesan
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (12:22 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (12:22 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : वीडी सतीशन केरल के नए मुख्‍यमंत्री होंगे। भाजपा नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने 22 सालों में  54 विदेश यात्रा की। ये दौरे सार्वजनिक हैं लेकिन इनकी फंडिंग सार्वजनिक नहीं है। पल पल की जानकारी...


12:10 PM, 14th May
वीडी सतीशन होंगे केरल के नए मुख्‍यमंत्री, उन्हें केरल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया।

11:00 AM, 14th May
भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से निर्वाचित पद पर हैं। इन वर्षों में वे कई बार विदेश गए। आधिकारिक तौर पर उनकी 54 विदेश यात्राएं बनती हैं। ये दौरे सार्वजनिक हैं लेकिन इनकी फंडिंग सार्वजनिक नहीं है। उनकी हर विदेश यात्रा में करीब 3-4 लोगों ने उनके साथ यात्रा की है। उनकी विदेश यात्राओं का कुल खर्चा 60 करोड़ रुपए का रहा है। हमारे पास राहुल गांधी के 2013-14 से 2022-23 की आमदनी की डिटेल है। 10 वर्षों में राहुल गांधी की आमदनी 11 करोड़ रुपए थी। 11 करोड़ की आमदनी में राहुल गांधी ने 60 करोड़ रुपए का खर्च किया है। 

10:30 AM, 14th May
-विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक।
-विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली के भारत मंडपम में UAE के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री खलीफ़ा शाहीन अल मरार और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो का स्वागत किया।
 

09:06 AM, 14th May
सपा नेता अखिलेश यादव के छोटे भाई और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव को आज लखनऊ में अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा। प्रतीक का बुधवार को निधन हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतीक यादव के मौत की वजह 'पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म' बताई गई है।

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