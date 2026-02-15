Latest News Today Live Updates in Hindi : महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को देशभर के शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। पूजा अर्चना और अभिषेक कर भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। पल पल की जानकारी...
09:19 AM, 15th Feb
बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ, भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता।
07:56 AM, 15th Feb
-महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा-अर्चना के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
-वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर उमड़ी भारी भीड़।
-महाशिवरात्रि 2026 के मौके पर देवघर में श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की।