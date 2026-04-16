संसद में 3 अहम बिल पेश करेगी मोदी सरकार, परिसीमन पर होगा घमासान

BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:50 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (09:45 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार आज संसद में 3 अहम बिल पेश करेगी। महिला आरक्षण बिल के साथ ही संविधान संशोधन 131 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव होगा। इसके अलावा दूसरा बिल डेलिमिटेशन बिल 2026, जिसके तहत डेलिमिटेशन कमिशन का गठन किया जाएगा। पल पल की जानकारी...


08:52 AM, 16th Apr
-DMK प्रेसिडेंट और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर केंद्र के डिलिमिटेशन कदम के विरोध में काला झंडा फहराया। उन्होंने डिलिमिटेशन बिल की एक कॉपी भी जलाई।
-तमिलनाडु के मंत्री और DMK नेता अंबिल महेश पोय्यामोझी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल के विरोध में तिरुचिरापल्ली के थेन्नूर में अपने आवास पर काला झंडा फहराया।

08:48 AM, 16th Apr
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।
 

08:05 AM, 16th Apr
-संसद में आज संविधान संशोधन 131 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव होगा। डेलिमिटेशन बिल 2026 के तहत डेलिमिटेशन कमिशन का गठन किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी लॉज ( संशोधन) 2026 भी आज संसद में पेश होगा।
-विपक्ष ने संसद में परिसीमन से संबंधित प्रावधानों का पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है। विपक्षी दलों ने लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर वर्ष 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है।

07:40 AM, 16th Apr
-अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर दी गई सामान्य लाइसेंस (छूट) को नवीनीकृत नहीं करेंगे और न ही ईरानी तेल पर दी गई छूट को बढ़ाएंगे। 
-स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नाकेबंदी के दौरान अमेरिका ने 10 जहाजों को वापस भेजा।
-ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हार्मुज और उसके बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखी तो वह रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) में समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक देगा।
 

About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

