भारी बारिश से मुंबई पानी पानी, विक्रोली में भूस्खलन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (08:12 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। विक्रोली में भूस्खलन हो गया। इससे 2 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...
 

10:08 AM, 16th Aug
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर गांव चशोती में बादल फटने से मची तबाही के बाद शनिवार को लगातार तीसरे दिन समन्वित बचाव और राहत अभियान जारी रहा। इस घटना में अब तक 60 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों लोगों के बहने और बड़े-बड़े पत्थरों, लकड़ियों और मलबे के नीचे दबने की आशंका है। ALSO READ: टूटे हुए घर, बिखरी हुई जिंदगियां, अब चिशोती को सता रही है इस बात की चिंता?

08:19 AM, 16th Aug
मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। विक्रोली (पश्चिम) में जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत और 2 घायल हुए। मुंबई पुलिस ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की। 

08:16 AM, 16th Aug
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्‍ट्रपति व्यादिमीर पुतिन ने अलास्का में रूस युक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर मुलाकात की। दोनों दिग्गजों में 3 घंटे तक हुई बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं हो सका। ALSO READ: रूस युक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं, मुलाकात के बाद क्या बोले ट्रंप और पुतिन

