07:44 AM, 16th Dec

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमारे पास एक स्टॉक मार्केट है जो मेरे 10 महीनों में 52 गुना बढ़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतिहास का सबसे ऊंचा स्टॉक मार्केट था, जिसमें एक दिन पहले का भी शामिल है। ट्रंप ने इसका श्रेय टैरिफ को देते हुए कहा कि टैरिफ से हमारे देश में बहुत ज्यादा दौलत आई है।