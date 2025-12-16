Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हैं। पल पल की जानकारी...
07:44 AM, 16th Dec
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमारे पास एक स्टॉक मार्केट है जो मेरे 10 महीनों में 52 गुना बढ़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतिहास का सबसे ऊंचा स्टॉक मार्केट था, जिसमें एक दिन पहले का भी शामिल है। ट्रंप ने इसका श्रेय टैरिफ को देते हुए कहा कि टैरिफ से हमारे देश में बहुत ज्यादा दौलत आई है। ALSO READ: ट्रंप का दावा, 10 माह में 52 गुना बढ़ा अमेरिकी स्टॉक मार्केट
07:39 AM, 16th Dec
-मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण 7 बस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। 25 लोग घायल।
-मेक्सिको में एक छोटा विमान एक बिल्डिंग से टकराया। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई।