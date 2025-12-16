rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कोहरे का कहर, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर 10 गाड़ियों की टक्कर, 4 की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Live news in Hindi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (07:35 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हैं। पल पल की जानकारी...


07:44 AM, 16th Dec
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमारे पास एक स्टॉक मार्केट है जो मेरे 10 महीनों में 52 गुना बढ़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतिहास का सबसे ऊंचा स्टॉक मार्केट था, जिसमें एक दिन पहले का भी शामिल है। ट्रंप ने इसका श्रेय टैरिफ को देते हुए कहा कि टैरिफ से हमारे देश में बहुत ज्यादा दौलत आई है। ALSO READ: ट्रंप का दावा, 10 माह में 52 गुना बढ़ा अमेरिकी स्टॉक मार्केट

07:39 AM, 16th Dec
-मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण 7 बस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। 25 लोग घायल।
-मेक्सिको में एक छोटा विमान एक बिल्डिंग से टकराया। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई।

07:38 AM, 16th Dec
पंजाब के मोहाली में कबड्‍डी मैच के दौरान खिलाड़ी कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालाचौरीया की गोली मारकर हत्या। बंबीहा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। ALSO READ: मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरीया को गोली मार कर हत्या

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM मोदी ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels