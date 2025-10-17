Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज पटना में अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। अमित शाह आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। पल पल की जानकारी...



गुजरात में मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे। आज सुबह 11:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार।



-बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। राज्य में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना के बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

-अमित शाह आज से बिहार के दौरे पर। पटना में सीएम नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। नारायणपुर के तरैया में रैली को संबोधित करेंगे।