बिहार चुनाव में अमित शाह की एंट्री, नीतीश से मिलेंगे, जनसभा भी करेंगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (08:52 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज पटना में अमित शाह और नीतीश कुमार  की मुलाकात होगी। अमित शाह आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। पल पल की जानकारी...

गुजरात में मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे। आज सुबह 11:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 

-बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। राज्य में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना के बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
-अमित शाह आज से बिहार के दौरे पर। पटना में सीएम नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। नारायणपुर के तरैया में रैली को संबोधित करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दो घंटे की फोन वार्ता में यूक्रेन युद्ध पर अहम चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने जल्द ही हंगरी के बुडापेस्ट में मुलाकात करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, वार्ता सकारात्मक रही और अगले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक की योजना बनेगी। ALSO READ: ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे की बात, अब हंगरी में होगी मुलाकात

ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे की बात, अब हंगरी में होगी मुलाकात

