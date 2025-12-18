09:06 AM, 18th Dec

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार अशोक टंडन ने दावा किया है कि 2002 में भाजपा ने वाजपेयी को राष्ट्रपति और लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वाजपेयी ने इसे विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया।