Latest News Today Live Updates in Hindi : संसद के दोनों सदनों में आज वीबी जी राम जी बिल पर हंगामे के आसार। पल पल की जानकारी... 09:06 AM, 18th Decपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार अशोक टंडन ने दावा किया है कि 2002 में भाजपा ने वाजपेयी को राष्ट्रपति और लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वाजपेयी ने इसे विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ALSO READ: बड़ा खुलासा, अटल जी को राष्ट्रपति, आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी भाजपा07:42 AM, 18th Dec -राज्यसभा में आज पेश होगा जी राम जी बिल। लोकसभा में भी बिल पर हंगामे के आसार। सुबह 10:15 बजे संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। -लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा होगी। -पीएम मोदी का ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। दोनों देशों के बीच आज बड़ी डील की उम्मीद।07:41 AM, 18th Dec -दिल्ली में आज भी कोहरे के साथ ही वायु प्रदूषण का भी कहर, कई इलाकों में AQI 400 पार। -दिल्ली में आज से बिना PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। ALSO READ: दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश, पेट्रोल के लिए PUC अनिवार्य -पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार में भी कई स्थानों पर कोहरे का कहर।