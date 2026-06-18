-अमेरिका ईरान युद्ध थमने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। WTI क्रूड 75.56 और ब्रेट क्रूड 78.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी कच्चा तेल 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 78.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया।