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शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक, व्हीप जारी कर सभी सांसदों को बुलाया

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uddhav thackeray
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 (10:01 IST) Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 (10:11 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : 6 सांसदों की बगावत के बाद आज शिवसेना संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। व्हीप जारी कर सभी 9 सांसदों से बैठक में शामिल होने को कहा गया। पल पल की जानकारी....


10:10 AM, 18th Jun
हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी बस, 7 की मौत।

10:05 AM, 18th Jun
-शिवसेना यूबीटी ने बुलाई पार्टी संसदीय दल की बैठक। सभी 9 सांसदों को बुलावा भेजा। बुधवार को ही पार्टी के 6 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हुए थे।
-मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का दावा, आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भी भविष्य में उनके साथ जुड़ सकते हैं। 

10:05 AM, 18th Jun
-अमेरिका-ईरान में ऐतिहासिक शांति समझौता। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्‍ट्रपति पजशकियान ने साइन की डील। 
-अमेरिका ईरान युद्ध थमने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। WTI क्रूड 75.56 और ब्रेट क्रूड 78.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी कच्चा तेल 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 78.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

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