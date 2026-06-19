Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (10:45 IST)Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (11:51 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : Latest News Today Live Updates in Hindi : सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कहा कि किसी के पास कोई सबूत है तो SIT को सौंपे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। SIT जांच में सब सामने आ जाएगा। पल पल की जानकारी...
11:49 AM, 19th Jun
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास कोई सबूत है तो SIT को सौंपे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। SIT जांच में सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग है जो नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम हो। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आएं।
10:54 AM, 19th Jun
टेलीग्राम पर अस्थायी बैन का फैसला बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर से बैन हटाने से किया इनकार।
-अमेरिका ने ईरान के साथ शांति समझौते के बाद आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से नाकेबंदी खत्म कर दी है।
-व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान से वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं- जिनेवा जा रहे प्रतिनिधिमंडल को ईरान ने रोका। इस वजह से आज अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता टल गई है।
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