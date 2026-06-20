Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 (12:00 IST)Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (12:07 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : नीट पुनर्परीक्षा से पहले एनटीए की चूक, नागपुर के छात्र को आबू धाबी में दिया परीक्षा केंद्र। छात्र की शिकायत पर एनटीए हेल्पलाइन ने संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। पल पल की जानकारी...
12:07 PM, 20th Jun
-21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा से 1 दिन पहले देश भर के सभी 5000 से ज्यादा केंद्रों पर मॉकड्रील जारी।
-नीट पुनर्परीक्षा से पहले एनटीए की चूक, नागपुर के छात्र को आबू धाबी में दिया परीक्षा केंद्र। परीक्षा प्रबंधन और केंद्र आवंटन प्रक्रिया को लेकर खड़े हुए सवाल।
11:15 AM, 20th Jun
अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी मामले में SIT जांच का आज छठा दिन है। बताया जा रहा है कि आज SIT मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप सकती है।
10:04 AM, 20th Jun
-इजराइल और लेबनान सीजफायर के लिए राजी।
-डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड रवाना।
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