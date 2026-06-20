Latest News Today Live Updates in Hindi : नीट पुनर्परीक्षा से पहले एनटीए की चूक, नागपुर के छात्र को आबू धाबी में दिया परीक्षा केंद्र। छात्र की शिकायत पर एनटीए हेल्पलाइन ने संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। पल पल की जानकारी...