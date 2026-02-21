08:19 AM, 21st Feb

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को रद्द करने संबंधी फैसले से खासे नाराज हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूरी दुनिया पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि वह सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश साइन करेंगे। यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले 5 माह तक लागू रहेगा।