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जापान को बड़ी राहत, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरेंगे तेल के जहाज

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strait of hormuz
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (08:17 IST) Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (09:36 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका इजराइल और ईरान में 22 वें दिन भी जंग जारी। इस बीच ईरान ने जापान के तेल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने की अनुमति दी। पल पल की जानकारी...

जुमे की रात ईद का चांद नजर आते ही देशभर में खुशियों की लहर दौड़ गई। आज भारत में ईद का जश्न पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-फितर के मौके पर शुभकामनाएं दीं।

-ईरान के विदेश मंत्री अराघची का बड़ा बयान, जापान के तेल जहाजों को मिली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की अनुमति।
-श्रीलंका ने 2 अमेरिकी जहाजों को अपने यहां उतरने की इजाजत नहीं दी।
-इजराइल के लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले तेज हो गए। 

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