Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका इजराइल और ईरान में 22 वें दिन भी जंग जारी। इस बीच ईरान ने जापान के तेल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने की अनुमति दी। पल पल की जानकारी...



जुमे की रात ईद का चांद नजर आते ही देशभर में खुशियों की लहर दौड़ गई। आज भारत में ईद का जश्न पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-फितर के मौके पर शुभकामनाएं दीं। Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this day further brotherhood and kindness all around. May everyone be happy and healthy.



Eid Mubarak! — Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026 जुमे की रात ईद का चांद नजर आते ही देशभर में खुशियों की लहर दौड़ गई। आज भारत में ईद का जश्न पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-फितर के मौके पर शुभकामनाएं दीं।



-ईरान के विदेश मंत्री अराघची का बड़ा बयान, जापान के तेल जहाजों को मिली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की अनुमति।

-श्रीलंका ने 2 अमेरिकी जहाजों को अपने यहां उतरने की इजाजत नहीं दी। -इजराइल के लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले तेज हो गए।