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बांद्रा में चौथे दिन भी रेलवे का अतिक्रमण विरोध अभियान जारी

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demolition in bandra
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 22 May 2026 (10:54 IST) Updated Date: Fri, 22 May 2026 (11:04 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम रेलवे बांद्रा (पूर्व) के गरीब नगर में चौथे दिन भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रही है। पल पल की जानकारी... 


10:59 AM, 22nd May
महाराष्‍ट्र के बांद्रा में रेलवे का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी। यह अभियान नागरिक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से चलाया जा रहा है ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे।

10:57 AM, 22nd May
चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। ये सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। ALSO READ: राज्यसभा चुनाव की तारीखों का एलान: 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को वोटिंग

09:05 AM, 22nd May
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से मिले निर्बाध पूजा के अधिकार के बाद आज भोजशाला में पहला शुक्रवार है। हिंदू पक्ष मंदिर में वाग्देवी की पूजा और महाआरती करेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने मस्जिदों और घरों में ही काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने का फैसला किया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 

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