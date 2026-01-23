Hanuman Chalisa

भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन-AI से निगरानी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (10:15 IST)
भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ हो रही हैं। इस बीच 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं ड्रोन-AI से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने पूरे भोजशाला परिसर को छावनी बना दिया है। इस मामले को लेकर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए परिसर में पुलिस फोर्स के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का कहना है कि प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने 22 जनवरी को दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के लिए परिसर में पृथक व्यवस्था की है।

10:40 AM, 23rd Jan
अमेरिका में फेडरल एजेंटों ने 5 साल के बच्चे को लिया हिरासत में : अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मिनेसोटा के एक प्री-स्कूल से घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को फेडरल एजेंटों ने लिया हिरासत में। पिता को भी लिया हिरासत में। दोनों के टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया। कमला हैरिस भडकीं। कहा वो बेबी है।   

10:27 AM, 23rd Jan
दिल्ली-NCR में बारिश, शिमला-मनाली से श्रीनगर तक बर्फबारी : दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार सुबह-सुबह मौसम अचानक करवट बदल दी है। दिल्ली-एनसीआर में जहां सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, वहीं, शिमला-मनाली में में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह-सुबह दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शुक्रवार सुबह-सुबह कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, यहां आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आने की संभावना है। बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर के तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

इंदौर के बाद अब महू में गंदे पानी का कहर, एक ही मोहल्ले के 25 लोग बीमार, पीलिया, टाइफाइड भी

