07:48 AM, 24th Dec

असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा बोले, बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा और अशांति को देखते हुए असम को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है। बांग्लादेश की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश में सत्ता से जुड़े कुछ लोग पूर्वोत्तर भारत को अपने देश में शामिल करने जैसी बातें कर रहे हैं, जो बहुत गंभीर और चिंताजनक हैं।