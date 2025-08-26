Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के सहरसा जिले में बाढ़ के कारण एक पुल और सड़क ढह गई। पल पल की जानकारी...07:40 AM, 26th Aug बिहार में सहरसा जिले के भेलाही गांव में स्थित एक पुल और एक सड़क बाढ़ के कारण ढह गई। 07:40 AM, 26th Aug -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, गुजरात को देंगे कई योजनाओं की सौगात। -बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन। प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में शामिल होंंगी।07:38 AM, 26th Augहरतालिका तीज के अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। ALSO READ: Hariyali Teej 2025: हरतालिका तीज की तिथि, पूजा सामग्री, पूजन विधि, कथा और शुभ मुहूर्त सभी एकसाथ