बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर, भेलाही गांव में पुल ढहा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (07:34 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के सहरसा जिले में बाढ़ के कारण एक पुल और सड़क ढह गई। पल पल की जानकारी...

07:40 AM, 26th Aug
बिहार में सहरसा जिले के भेलाही गांव में स्थित एक पुल और एक सड़क बाढ़ के कारण ढह गई। 

07:40 AM, 26th Aug
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, गुजरात को देंगे कई योजनाओं की सौगात।
-बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन। प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में शामिल होंंगी।

07:38 AM, 26th Aug
हरतालिका तीज के अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी।

