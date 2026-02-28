Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नोटों से भरा प्लेन क्रैश, 15 लोगों की मौत, नोटों की लूट, पढ़िए आज की 5 बड़ी खबरें

Advertiesment
bolivia
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:53 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (09:39 IST)
google-news
बोलीविया की राजधानी ला पाज़ के निकट एल अल्टो शहर में शुक्रवार शाम को नोटों से भरा एक प्लेन क्रैश हो जाने से खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि यह प्लेन खराब मौसम के बीच हाईवे पर एक व्यस्त एवेन्यू पर दुर्घटना का शिकार हो गया। यह बोलीवियन एयर फ़ोर्स का एक हर्क्यूलिस विमान था, जो नये नोटों को देश के दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित करने के लिए उसे ले जा रहा था, मगर रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मौके पर लोग नोट बटोरने लगे। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान रनवे से फिसलकर पास के शहर एल आल्टो की एक हाईवे पर जा घुसा। वहां चल रही कई गाड़ियों को उसने टक्कर मार दी। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 15 वाहन इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जिन लोगों की मौत हुई, वे विमान में सवार थे या सड़क पर मौजूद गाड़ियों में थे।


09:39 AM, 28th Feb
PAK के समर्थन में उतरे ट्रंप : पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान के साथ हूं… उनके पास महान नेता हैं और मैं उनसे बहुत अच्छी तरह मिलता हूं' यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव को और वैश्विक चर्चा में ला रहा है। दूसरी तरफ अफगान आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो हम उसका जवाब मुक्के से देंगे। इस्लामाबाद तक सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अफगान सेना किसी भी आक्रमण का कहीं ज्यादा निर्णायक जवाब देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'हमारा धैर्य जवाब दे चुका है… अब अफगानिस्तान से हमारी खुली जंग की स्थिति है। 

09:13 AM, 28th Feb
पाकिस्तान को तालिबान करारा जबाव : पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुली जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान को तालिबान करारा जबाव दे रहा है। दिन के उजाले में हमले के बाद तालिबान भी चुप नहीं है। इस बीच अफगानिस्तान के तालिबान के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद कई पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। शुक्रवार को जारी किए गए एक वीडियो में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले दिखाए गए हैं, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच चरम पर पहुंचे संघर्ष को दिखा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक्स पर वीडियो साझा किया है, जो कि तालिबान रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है। अफगानिस्तान के तालिबान रक्षा मंत्रालय से संबंधित इस फुटेज को मौजूदा तनाव के बीच की गई जवाबी कार्रवाई के सबूत के रूप में बताया जा रहा है। मंत्रालय का दावा है कि यह वीडियो उसकी नवीनतम सैन्य कार्रवाई को दर्शाता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Sameer Wankhede Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को दी मंजूरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels