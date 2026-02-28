बोलीविया की राजधानी ला पाज़ के निकट एल अल्टो शहर में शुक्रवार शाम को नोटों से भरा एक प्लेन क्रैश हो जाने से खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि यह प्लेन खराब मौसम के बीच हाईवे पर एक व्यस्त एवेन्यू पर दुर्घटना का शिकार हो गया। यह बोलीवियन एयर फ़ोर्स का एक हर्क्यूलिस विमान था, जो नये नोटों को देश के दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित करने के लिए उसे ले जा रहा था, मगर रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मौके पर लोग नोट बटोरने लगे। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान रनवे से फिसलकर पास के शहर एल आल्टो की एक हाईवे पर जा घुसा। वहां चल रही कई गाड़ियों को उसने टक्कर मार दी। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 15 वाहन इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जिन लोगों की मौत हुई, वे विमान में सवार थे या सड़क पर मौजूद गाड़ियों में थे।