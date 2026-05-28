Latest News Today Live Updates in Hindi : देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद अल अजहा की शुभकामनाएं दी। कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया आज पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पल पल की जानकारी :