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CM सिद्धारमैया ने बुलाई ब्रेकफास्ट बैठक, आज दे सकते हैं इस्तीफा

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karnataka CM siddarmaiah breakfast meeting
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 28 May 2026 (08:44 IST) Updated Date: Thu, 28 May 2026 (08:53 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद अल अजहा की शुभकामनाएं दी। कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया आज पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पल पल की जानकारी :


08:53 AM, 28th May
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने सुबह 9 बजे बुलाई कैबिनेट की ब्रेकफास्ट बैठक। राज्यपाल से आज मिलकर दे सकते हैं मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हो सकते हैं कर्नाटक के नए सीएम।

08:40 AM, 28th May
बिहार के पटना में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 को सुरक्षित निकाल लिया गया। नाव में 14 लोग सवार थे इनमें से 5 लापता है। 

08:34 AM, 28th May
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-अज़हा के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

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